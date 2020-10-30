Унай Эмери: У "Карабаха" привлекательный стиль игры

Встреча получилась интересной. В первом тайме соперник сумел показать свою игру. Правда мы не позволили им создать голевые моменты. После пропущенного мяча во втором тайме моя команда пробудилась. Мы одержали заслуженную победу

"Встреча получилась интересной. В первом тайме соперник сумел показать свою игру. Правда мы не позволили им создать голевые моменты. После пропущенного мяча во втором тайме моя команда пробудилась. Мы одержали заслуженную победу".

Как передает Report, об этом главный тренер испанского «"Вильярреала" Унай Эмери заявил на пресс-конференции после матча второго тура группового этапа Лиги Европы с азербайджанским "Карабахом" - 3:1.

Сравнивая "Карабах" двухлетней давности, с которым специалист встречался, будучи в то время наставником лондонского "Арсенала", Эмери заявил, что команда не претерпела серьезных изменений: "У "Карабаха" очень привлекательный стиль игры, который доставляет удовольствие. "Карабах" двухлетней давности и нынешняя команда в чем-то схожи".

По словам испанского наставника, после пропущенного гола "Вильярреал" сумел не впасть в панику и сохранить хладнокровие: "В результате этого мы одержали победу. Пенальти не повлиял на исход игры. С помощью системы VAR можно было бы точнее определить (стоило ли назначать пенальти или нет). По-моему, столкновение было".

Оценивая шансы "Карабаха" на выход из группы, 49-летний Эмери заявил следующее: "Сегодняшняя победа была очень важна для нас. Мы хотим быть первыми в группе. Нам предстоят другие матчи. Думаю, что у "Карабаха" есть шансы".

Испанский специалист также сравнил турецкий "Сивасспор", с которым его команда встречалась в первом туре группового этапа, и "Карабах": "Обе команды доставили нам неприятности. "Сивасспор" - одна из лучших команд Турции. Правда сегодня они проиграли "Макабби", но шансы у них еще остаются. С "Маккаби" я не знаком. У "Карабаха" я знаю таких игроков, как Хайме Ромеро и Кевин Медина. И "Карабах" и "Сивасспор" способны выйти из группы".