Унай Эмери: Наша цель - победить - ИНТЕРВЬЮ

"Чувствую себя хорошо. Это отличная возможность для нас. Всегда смотрю вперёд".

Как передаёт Report, об этом заявил главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Унай Эмери на пресс-конференции в Бакинском Олимпийском стадионе накануне финального матча Лиги Европы УЕФА.

- Сыграет ли Петр Чех за "Арсенал" в своём последнем матче в составе клуба? Может ли он продолжить карьеру в пражской "Спарте"?

- Я думаю не о пражской "Спарте", а о завтрашнем матче. Мы должны получить удовольствие от игры. Чех - великолепный человек и профессиональный футболист. Он завершит карьеру.

- Арсенал не столь известен успехами в еврокубках. Чувствуете ли вы большую ответственность в связи с этим?

- На игроках и на мне большая ответственность. Наша цель - победить. Таким путём мы хотим попасть в Лигу Чемпионов. Будем стараться играть с полностью положительным настроем. Само соревнование усовершенствуется. И в прошлом году в финале сыграли большие клубы. Это важный момент для мирового футбола. Работа Арсена Венгера в этом клубе вызывает восхищение. Он принёс в клуб футбольную культуру. Хочу сохранить и усовершенствовать эту культуру. Я научился у него многому. "Арсенал" - одна из 10 лучших команд в мире.

- Если победите в финале - поставите новый рекорд в своей карьере, в четвёртый раз выиграв Лигу Европы. Насколько это важно для вас?

- Наша цель - хорошо настроиться на игру. Хотим взять титул и пройти в Лигу Чемпионов. Для этого у нас есть хорошая возможность.

- После финала Петр Чех вернётся в "Челси". Может ли этот момент повлиять на ваше решение выпустить его в стартовом составе?

- Чех достоин того, чтобы мы верили и доверяли ему. Я ещё не принял решение. Но никто не может не верить ему.

- Победитель Лиги Европы попадает в Лигу Чемпионов. Как вы относитесь к этому?

- В течение десяти лет я наблюдаю очень большой прогресс в Лиге Европы. То что команда-победитель Лиги Европы получает путёвку в Лиги Чемпионов - положительный момент. Это изменение внесло вклад в развитие турнира. Многие команды играют в полную силу. Мы победили "Наполи" и "Валенсию". А сейчас сыграем с "Челси".

- "Челси" уже получил путёвку в Лигу Чемпионов. Даёт ли это вам дополнительное преимущество?

- Не думаю, что это даёт нам дополнительное преимущество. Главная цель для обеих команд - взять титул.

Отметим, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе "Арсенал" сыграет в финале Лиги Европы против другой английской команды "Челси".