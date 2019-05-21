Унаи Эмери: Я знаю, что в Баку у "Арсенала" много болельщиков

"Думаю, что наши болельщики желают прийти с нами на стадион. Мы намерены пережить эти моменты с командой".

Как сообщает Report со ссылкой на Football.london, об этом на пресс-конференции заявил главный тренер английского "Арсенала" Унаи Эмери.

По словам 48-летнего специалиста, у "Арсенала" много болельщиков: "Знаю, что у клуба в Баку множество фанатов и они будут там. Однако, у нас и в Лондоне немало фанатов. Мне бы хотелось, чтобы и они были вместе с нами".

Испанский тренер также коснулся неучастия на бакинском матче футболиста Генриха Мхитаряна. Эмери заявил, что говорил и с ним: "Это его личное решение. Он поговорил с семьей. Я из Баска. У нас тоже крупные политические проблемы. Я понимаю его решение".

Отметим, что на предстоящем 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе финале встретятся "Арсенал" и "Челси".