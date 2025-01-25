Умер самый молодой игрок в истории "Манчестер Юнайтед"

Экс-вратарь английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Дэвид Гаскелл умер в возрасте 84 лет.

Экс-вратарь английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Дэвид Гаскелл умер в возрасте 84 лет.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба клуба.

Бывший голкипер тяжело болел. Гаскелл является самым молодым игроком в истории "Манчестер Юнайтед". Он дебютировал в основном составе команды 24 октября 1956 года в возрасте 16 лет и 19 дней в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити".

Гаскелл, пришедший на игру в качестве зрителя, заменил получившего травму вратаря Рэя Вуда, сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности и помог своей команде одержать победу со счетом 1:0 и завоевать трофей.

Английский вратарь играл за "Манчестер Юнайтед" до 1968 года, став также двукратным чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии. Позднее он выступал за "Уиган" и "Рексем".