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Умер Роберт Боуден из зала славы студенческого американского футбола

Умер Роберт Боуден из зала славы студенческого американского футбола Американский футбольный тренер, получивший место в зале славы студенческого американского футбола, Роберт Боуден умер в возрасте 91 года.
Футбол
8 августа 2021 г. 18:53
Умер Роберт Боуден из зала славы студенческого американского футбола
Роберт Боуден

Американский футбольный тренер, получивший место в зале славы студенческого американского футбола, Роберт Боуден умер в возрасте 91 года.

Как передает Report, об этом агентству Associated Press сообщил его сын.

Согласно его сведениям, Боуден умер у себя дома в городе Таллахасси (штат Флорида в США) в окружении своей семьи. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Наибольшую известность Роберту Боудену принесла работа с командой по американскому футболу Florida State Seminoles, представляющей Университет штата Флорида. Он был тренером команды на протяжении 34 сезонов, вместе с ним спортсмены дважды одержали победу на национальных соревнованиях по американскому футболу (в 1993 и 1999 годах), а также 12 раз победили на чемпионатах Конференции атлантического побережья (Atlantic Coast Conference).

В целом за всю 40-летнюю карьеру в качестве тренера Боуден одержал 377 побед.

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