Умер рекордсмен по количеству матчей в чемпионате Нидерландов

Рекордсмен по количеству матчей в высшем дивизионе нидерландского футбола Пим Дусбург скончался на 78-м году жизни.

Рекордсмен по количеству матчей в высшем дивизионе нидерландского футбола Пим Дусбург скончался на 78-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте клуба ПСВ, за который он выступал.

"ПСВ с сожалением узнал о смерти бывшего голкипера Пима Дусбурга в возрасте 77 лет", - говорится в сообщении.

На клубном уровне Дусбург играл за "Спарту" из Роттердама (в 1962-1967 и 1970-1980 годах) и ПСВ (1967-1970 и 1980-1987). В Эредивизи (высшая лига Нидерландов) он провел не менее 687 матчей (216 в составе ПСВ), что является рекордом на сегодняшний день. С командой из Эйндховена вратарь дважды стал чемпионом страны, также он сыграл восемь матчей за сборную Нидерландов.