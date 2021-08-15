Умер один из лучших бомбардиров в истории футбола

Скончался чемпион мира и Европы по футболу, один из лучших нападающих в истории немец Герд Мюллер.

Скончался чемпион мира и Европы по футболу, один из лучших нападающих в истории немец Герд Мюллер.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте мюнхенской "Баварии".

Мюллер умер в воскресенье утром в возрасте 75 лет. В 2015 году "Бавария" объявила, что он страдал от болезни Альцгеймера.

На клубном уровне Мюллер выступал за "ТСВ 1861 Нердлинген", "Баварию" и американский "Форт-Лодердейд Страйкерс". Он является лучшим бомбардиром в истории бундеслиги с 365 голами и "Баварии" (566 мячей в 607 матчах). За сборную ФРГ он забил 68 голов в 62 встречах, становился лучшим бомбардиром мировых и европейских первенств. В 1970 году Мюллер стал обладателем "Золотого мяча".