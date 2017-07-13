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    Умер обвиненный в коррупции член исполкома ФИФА

    Чак Блейзер cкончался от рака в возрасте 72 лет

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Бывший член исполкома Международной федерации футбола (ФИФА) Чак Блейзер, ставший одним из фигурантов дела о коррупции, умер в возрасте 72 лет, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

    В последние годы бывший функционер, пожизненно отстраненный от футбольной деятельности в июле 2015 года, болел раком и был прикован к инвалидному креслу.

    Блейзер входил в исполком ФИФА с 1997 по 2013 год, с 1990 по 2011 год он был генеральным секретарем Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Он признал себя виновным в 10 эпизодах преступных деяний. 

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