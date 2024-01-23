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Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу

Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу Лучший бомбардир сборной Италии по футболу Луиджи Рива умер в возрасте 79 лет.
Футбол
23 января 2024 г. 00:13
Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу

Лучший бомбардир сборной Италии по футболу Луиджи Рива умер в возрасте 79 лет.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-службу Итальянской федерации футбола.

Л.Рива был госпитализирован из-за сердечного приступа 21 января.

Напомним, что спортсмен выступал за сборную Италии с 1965 по 1974 год и в 42 матчах забил 35 мячей. Он является чемпионом Европы (1968) и серебряным призером чемпионата мира (1970).

В клубной карьере Рива выступал за "Леньяно" и "Кальяри", в составе которого стал чемпионом Италии в 1970 году. Нападающий трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата страны. В составе "Кальяри" он забил 207 голов и является рекордсменом клуба по этому показателю.

С 1988 по 2013 год Рива был директором и членом управляющего персонала сборной Италии.

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