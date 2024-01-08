Умер легендарный футболист Франц Беккенбауэр

Чемпион мира по футболу Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет.
Как передает Report, об этом пишет газета Spiegel.
"С глубокой печалью сообщаем, что Франц Беккенбауэр мирно скончался во сне вчера, в воскресенье, в окружении своей семьи", - цитирует немецкое издание сообщение его семьи.
Беккенбауэр в составе сборной Германии становился чемпионом мира 1974 года и победителем чемпионата Европы 1972 года.
Он также по четыре раза выигрывал чемпионат Германии и Кубок страны, и является трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов.
Беккенбауэр считается одним из лучших защитников в истории футбола. Он единственный игрок этой позиции, который дважды получал "Золотой мяч" — в 1974 и 1976 годах.
В 1990 году он победил на Чемпионате мира со сборной объединенной Германии в качестве тренера — став, таким образом, вторым человеком в мире, которому удалось выиграть турнир и как игроку и как тренеру.