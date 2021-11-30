Умер легенда "Ливерпуля" и "Арсенала" Рэй Кеннеди

Скончался бывший нападающий "Ливерпуля" и "Арсенала" Рэй Кеннеди.

Скончался бывший нападающий "Ливерпуля" и "Арсенала" Рэй Кеннеди.

Как передает Report, ему было 70 лет. Кеннеди страдал от болезни Паркинсона с последних лет карьеры игрока и до конца жизни.

Кеннеди начал профессиональную карьеру в 1968 в "Арсенале". В составе лондонского клуба он провел 158 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 53 гола. В составе "канониров" он стал чемпионом Англии в сезоне-1970/71 и стал обладателем национального Кубка в том же сезоне, а также выиграл Кубок ярмарок в сезоне-1969/70.

В 1974 году он перешел в "Ливерпуль", и в дальнейшем провел 275 игр за эту команду в чемпионате, забив 51 гол. В мерсисайдском клубе он 5 раз становился чемпионом Англии, трижды выиграл Кубок европейских чемпионов, 4 раза становился обладателем Суперкубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.