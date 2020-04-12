​Умер экс-вратарь сборной Англии, выигравший чемпионат мира

Бывший голкипер команды и чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Питер Бонетти скончался в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.

Об этом Report передает со ссылкой на официальный сайт "Челси".

"Все в "Челси" сильно опечалены этой новостью. Наш бывший вратарь боролся с заболеванием. Мы от всего сердца соболезнуем семье Питера и его друзьям".

К слову, вратарь имел второй результат в истории по количеству сыгранных матчей за "синих" — 729, уступая лишь Рону Харрису, у которого 795 поединков.

Бонетти выиграл в составе "синих" три трофея: Кубок Англии, Кубок футбольной лиги и Кубок обладателей кубков.