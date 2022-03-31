Умер четырехкратный чемпион СССР по футболу

Четырехкратный чемпион СССР по футболу в составе киевского "Динамо" Василий Турянчик умер в возрасте 86 лет.

Четырехкратный чемпион СССР по футболу в составе киевского "Динамо" Василий Турянчик умер в возрасте 86 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

"От имени всего клуба и сообщества болельщиков киевского "Динамо" выражаю искренние соболезнования родным и близким Василия Юрьевича Турянчика. Светлая память о настоящем динамовце останется в наших сердцах и памяти навсегда", - сказал президент клуба Игорь Суркис.

Турянчик родился 17 апреля 1935 года в Мукачевском районе Закарпатской области. Играл на позиции защитника и стал победителем чемпионата СССР в 1961, 1966, 1967 и 1968 годах, также на его счету две победы в кубке страны (1964, 1966). В 1967 году получил звание заслуженного мастера спорта СССР.

В киевском "Динамо" футболист провел 308 матчей, в которых забил 12 голов. Помимо "Динамо", защитник выступал в львовском СКВО, "Спартаке" из Ужгорода, мукачевских "Карпатах" и "Искре".

После завершения игровой карьеры стал тренером и работал в "Карпатах" и "Закарпатье" из Ужгорода.