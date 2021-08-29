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Умер чемпион СССР по футболу

Умер чемпион СССР по футболу Советский и белорусский футболист Юрий Пудышев скончался на 68-м году жизни.
Футбол
29 августа 2021 г. 15:56
Умер чемпион СССР по футболу
Юрий Пудышев

Советский и белорусский футболист Юрий Пудышев скончался на 68-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье Белорусская федерация футбола (АБФФ).

"В субботу, 28 августа, после болезни на 68-м году умер известный советский и белорусский футболист Юрий Пудышев", - говорится в сообщении на сайте АБФФ.

Футбольную карьеру Пудышев начал в московском "Динамо" в 1973 году, а в 1976-м перешел в минское "Динамо", в составе которого в 1982 году стал чемпионом СССР. В 1984 году Пудышев провел по одному матчу за главную и олимпийскую сборные СССР.

После завершения карьеры футболиста Пудышев был старшим тренером клубов БАТЭ, МТЗ-РИПО, "Динамо-Брест", также он работал в сборной Беларуси. С 2019 года он тренировал юношескую команду БАТЭ. В белорусской федерации отметили, что 25 октября 2010 года Пудышев установил рекорд чемпионатов Беларуси, выйдя на поле в возрасте 56 лет на 90-й минуте в матче БАТЭ - "Динамо-Брест".

В АБФФ сообщили, что матчи высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу, которые пройдут в воскресенье, начнутся с минуты молчания в память Пудышеве.

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