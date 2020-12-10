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Умер чемпион мира по футболу 1982 года в составе сборной Италии

Умер чемпион мира по футболу 1982 года в составе сборной Италии Бывший футболист сборной Италии по футболу Паоло Росси скончался в возрасте 64 лет.
Футбол
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10 декабря 2020 г. 08:53
Умер чемпион мира по футболу 1982 года в составе сборной Италии
Паоло Росси
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Бывший футболист сборной Италии по футболу Паоло Росси скончался в возрасте 64 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета La Gazzetta dello Sport.

Росси является чемпионом мира 1982 года в составе сборной Италии и лучшим бомбардиром того турнира. В том же году он получил награду "Золотой мяч" как лучший футболист Европы.

На протяжении карьеры Росси представлял итальянские "Ювентус", "Комо", "Виченцу", "Милан" и "Верону", провел 340 матчей, в которых забил 134 гола. В составе "Ювентуса" стал обладателем Кубка европейских чемпионов 1985 года, Кубка обладателей кубков (1984), а также победителем чемпионата (1981/82, 1983/84) и Кубка Италии (1983).

За сборную Италии Росси провел 48 матчей и забил 20 голов.

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