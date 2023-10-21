О нас

Умер чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Бобби Чарльтон

Умер чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Бобби Чарльтон Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии по футболу Бобби Чарльтон умер в возрасте 86 лет.
Футбол
21 октября 2023 г. 19:19
Умер чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Бобби Чарльтон

Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии по футболу Бобби Чарльтон умер в возрасте 86 лет.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба английского "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" скорбит в связи с кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба. Он был героем для миллионов не только в Манчестере или Великобритании, но и везде, где играют в футбол по всему миру. Им восхищались не только за его спортивное мастерство и честность, но и за выдающиеся качества футболиста. Сэра Бобби всегда будут помнить, как гиганта игры", - говорится в заявлении.

Большую часть карьеры Чарльтон провел в "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 1956 по 1973 год. До 2017 года Чарльтон был лучшим бомбардиром в истории клуба, пока его не обошел Уэйн Руни.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Mançester Yunayted”in əfsanəvi futbolçusu vəfat edib

Другие новости из категории

Дубль Салаха принес Ливерпулю победу в мерсисайдском дерби
ФотоДубль Салаха принес "Ливерпулю" победу в мерсисайдском дерби
21 октября 2023 г. 18:42
Премьер-лига: Зиря сегодня может стать единоличным лидером чемпионата
Премьер-лига: "Зиря" сегодня может стать единоличным лидером чемпионата
21 октября 2023 г. 08:30
Кроос заявил, что Роналду уехал в Саудовскую Аравию завершать карьеру
Кроос заявил, что Роналду уехал в Саудовскую Аравию завершать карьеру
21 октября 2023 г. 07:12
Премьер-лига: Нефтчи прервал беспроигрышную серию Сабаила
Премьер-лига: "Нефтчи" прервал беспроигрышную серию "Сабаила"
20 октября 2023 г. 23:08
Карабах и Европейская академия футбола подписали договор о сотрудничестве
"Карабах" и Европейская академия футбола подписали договор о сотрудничестве
19 октября 2023 г. 19:32
Президент Сабаха избран председателем Комитета клубов
Президент "Сабаха" избран председателем Комитета клубов
19 октября 2023 г. 18:28
Премьер - лига: Сабаил не может победить Нефтчи с февраля 2019 года - Статистика
Премьер - лига: "Сабаил" не может победить "Нефтчи" с февраля 2019 года - Статистика
19 октября 2023 г. 17:32
УЕФА отменил матчи в Израиле до дальнейшего уведомления
УЕФА отменил матчи в Израиле до дальнейшего уведомления
19 октября 2023 г. 16:51
В Швеции без вести пропал футболист Милана Робак
В Швеции без вести пропал футболист "Милана" Робак
19 октября 2023 г. 16:15
Салах: Гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно
Салах: Гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно
19 октября 2023 г. 07:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi