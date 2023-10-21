Умер чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Бобби Чарльтон

Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии по футболу Бобби Чарльтон умер в возрасте 86 лет.

Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии по футболу Бобби Чарльтон умер в возрасте 86 лет.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба английского "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" скорбит в связи с кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба. Он был героем для миллионов не только в Манчестере или Великобритании, но и везде, где играют в футбол по всему миру. Им восхищались не только за его спортивное мастерство и честность, но и за выдающиеся качества футболиста. Сэра Бобби всегда будут помнить, как гиганта игры", - говорится в заявлении.

Большую часть карьеры Чарльтон провел в "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 1956 по 1973 год. До 2017 года Чарльтон был лучшим бомбардиром в истории клуба, пока его не обошел Уэйн Руни.