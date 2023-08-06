Умер бывший вратарь сборной России по футболу

Бывший голкипер московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин умер в возрасте 41 года.

Бывший голкипер московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин умер в возрасте 41 года.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба столичной команды.

"Не стало Вениамина Мандрыкина. Экс-голкипер ЦСКА ушел из жизни в возрасте 41 года. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Веня", - говорится в заявлении.

В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в ДТП, в результате которого сломал позвоночник и повредил спинной мозг. После этого футболист проходил процесс реабилитации, однако был лишен возможности самостоятельно передвигаться. 30 августа Мандрыкину исполнилось бы 42 года.

Помимо ЦСКА, Мандрыкин также выступал за владикавказскую "Аланию", томскую "Томь", "Ростов", "Спартак" из Нальчика и брянское "Динамо". Вместе с армейцами игрок четыре раза выиграл Кубок России, трижды стал победителем чемпионата и суперкубка страны. В сезоне-2004/05 в составе ЦСКА впервые в истории российского футбола победил в Кубке УЕФА (сейчас - Лига Европы). За сборную России вратарь провел два матча.