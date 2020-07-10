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Скончался бывший тренер сборной СССР по футболу

Скончался бывший тренер сборной СССР по футболу Умер экс-главный &тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков.
Футбол
10 июля 2020 г. 00:15
Скончался бывший тренер сборной СССР по футболу

Умер экс-тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков.

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter футбольного клуба ЦСКА.

Он скончался на 84-м году жизни.

В.Сальков известен по выступлениям в составе донецкого "Шахтера". Он провел в клубе 10 лет и дважды завоевал Кубок СССР, играя на позиции защитника. Помимо "Шахтера" Сальков также защищал цвета "Крыльев Советов".

После завершения карьеры футболиста, спортсмен работал тренером в "Шахтере" и "Торпедо". Он также входил в тренерский штаб Эдуарда Малофеева в сборной СССР, а после ухода из команды помогал олимпийской команде. С 2003 по 2007 гг. был спортивным директором команды ЦСКА.

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