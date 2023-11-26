Умер бывший главный тренер "Барселоны" и сборной Англии по футболу

Бывший главный тренер лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм", испанской "Барселоны" и сборной Англии по футболу британец Терри Венейблс умер на 81-м году жизни.

Бывший главный тренер лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм", испанской "Барселоны" и сборной Англии по футболу британец Терри Венейблс умер на 81-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу "Тоттенхэма", причины смерти не сообщаются.

"Клуб глубоко опечален известием о кончине бывшего игрока и тренера команды Терри Венейблса. Наши глубочайшие соболезнования друзьям и семье Терри в это невероятно трудное время. В знак уважения мы устроим минутные аплодисменты перед началом матча, а наши игроки будут носить черные повязки на рукавах во время сегодняшней встречи чемпионата Англии против "Астон Виллы", - говорится в заявлении "Тоттенхэма".

В период игровой карьеры Венейблс выступал за английские "Челси", "Тоттенхэм", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Кристал Пэлас". В составе "Челси" он стал обладателем Кубка лиги (1975), вместе с "Тоттенхэмом" - обладателем Кубка Англии (1967).

Венейблс возглавлял "Кристал Пэлас", "Куинз Парк Рейнджерс", "Тоттенхэм", "Кристал Пэлас", Лидс", испанскую "Барселону", а также сборные Англии и Австралии. Под его руководством "Барселона" стала чемпионом Испании (1985) и финалистом Кубка европейских чемпионов (1986, сейчас турнир называется Лига чемпионов - ред.), а "Тоттенхэм" выиграл Кубок Англии (1991). В 1996 году Венейблс возглавлял сборную Англии на домашнем чемпионате Европы, тогда команда стала бронзовым призером турнира, в полуфинале уступив в серии пенальти со счетом 5:6 будущим победителям первенства команде Германии (основное и дополнительное время - 1:1). Автором единственного нереализованного пенальти в составе англичан стал нынешний наставник сборной Гарет Саутгейт.