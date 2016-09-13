Умер бывший футболист Азербайджанского клуба

Баку. 13 Сентября. REPORT.AZ/ Бывший футболист московского клуба «Спартак» Артем Безродный скончался на 38-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщает агентство «Р-Спорт».

По предварительной информации, спортсмен умер во время утренней пробежки – у футболиста случился сердечный приступ.

Артем Безродный сыграл за московский «Спартак» 55 матчей, в которых забил 10 голов. Также он выступал за немецкий «Байер» и команду Азербайджана «МКТ-Араз».

В последние годы футболист жил в Сумах с женой и сыном.