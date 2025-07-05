Украинского спортивного функционера отстранили от футбола на три года

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола отстранил украинского спортивного функционера Андрея Запорожана от любой деятельности, связанной с футболом, сроком на три года.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола отстранил украинского спортивного функционера Андрея Запорожана от любой деятельности, связанной с футболом, сроком на три года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Решение было принято после рассмотрения материалов о возможных нарушениях Кодекса этики и честной игры, связанных с действиями Запорожана до начала матча 14-го тура VBET Лиги между командами "Рух" (Львов) и "Левый берег" (Киев), состоявшегося 24 ноября 2024 года.

Функционеру предъявлены обвинения в нарушении норм, которые запрещают предлагать, обещать, давать или принимать любую необоснованную денежную помощь или другие выгоды с целью повлиять на ход или результат матчей. Также ему вменяется поведение, которое может нанести ущерб честности спортивных соревнований.

В связи с этим Андрей Запорожан лишен права заниматься административной, спортивной или любой иной деятельностью в сфере футбола на протяжении трех лет.