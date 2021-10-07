Украинского депутата избили после матча "Динамо" - "Шахтер"

В Киеве футбольные болельщики избили депутата городского совета Михаила Наконечного.

В Киеве футбольные болельщики избили депутата городского совета Михаила Наконечного.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Страна.ua, инцидент произошел еще 3 октября, но известно о нем стало только сейчас.

По информации местного МВД, депутата били двое футбольных хулиганов, преимущественно по голове. После драки ультрас убежали.

Известно, что нападение произошло после матча киевского "Динамо" и "Шахтера". Наконечный пришел болеть за "Шахтер" - перед матчем он выложил в соцсетях фотографию в шарфе и маске с символикой клуба.

Отметим, что матч "Динамо" - "Шахтер" завершился ничьей.