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Украинского депутата избили после матча "Динамо" - "Шахтер"

Украинского депутата избили после матча "Динамо" - "Шахтер" В Киеве футбольные болельщики избили депутата городского совета Михаила Наконечного.
Футбол
7 октября 2021 г. 19:38
Украинского депутата избили после матча Динамо - Шахтер

В Киеве футбольные болельщики избили депутата городского совета Михаила Наконечного.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Страна.ua, инцидент произошел еще 3 октября, но известно о нем стало только сейчас.

По информации местного МВД, депутата били двое футбольных хулиганов, преимущественно по голове. После драки ультрас убежали.

Известно, что нападение произошло после матча киевского "Динамо" и "Шахтера". Наконечный пришел болеть за "Шахтер" - перед матчем он выложил в соцсетях фотографию в шарфе и маске с символикой клуба.

Отметим, что матч "Динамо" - "Шахтер" завершился ничьей.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynalı deputat "Dinamo" - "Şaxtyor" matçından sonra döyülüb

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