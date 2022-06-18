Украинский тренер отклонил предложение из Азербайджана

Бывший главный тренер клуба "Кешля" (ныне "Шамахы") Юрий Максимов получил предложение из Азербайджана.
Как передает Report, об этом украинский специалист сообщил местной прессе.
По его словам, он отказался от приглашения: "Сейчас идет война и уезжать из страны неправильно. Я хотел бы продолжить работу в Украине, но все покажет время".
Последним местом работы Максимова был украинский клуб "Ворскла". В сезоне 2017/2018 он занимал пост главного тренера ФК "Кешля". С ним команда завоевала Кубок Азербайджана.