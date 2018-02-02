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    Украинский "Шахтер" осуществил трансфер бывшего футболиста "Габалы"

    О сроке и финансовых деталях контракта с 31-летним футболистом не сообщается

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Украинский клуб "Шахтер" подписал контракт с бывшим футболистом "Габалы" Русланом Фоминым.

    Как передает Report, официальный сайт клуба города Донецка не сообщает о сроке и финансовых деталях контракта с 31-летним футболистом. Фомин с 2005-2014 гг. принадлежал этому клубу. В тот период в 30 матчах он забил 5 голов.

    Опытный форвард заявил, что рад вновь вернуться в "Шахтер": "Я приложив все свои силы должен доказать, что не  напрасно вернулся в "Шахтер". Постараюсь сделать все возможное для достижения командой новых успехов".

    Отметим, что в "Габале" Руслан Фомин выступал во второй половине сезона 2014-2015. Однако за 16 проведенных матчей ему не удалось забить ни одного мяча. Последним клубом футболиста был украинский "Мариуполь". В премьер-лиге Украины "Шахтер" после 19 туров с 42 очками расположился на 1 месте. Донецкая команда вышла в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Соперником является выступавшая в одной группе с "Карабахом" итальянская "Рома".

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