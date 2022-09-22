Украинский футбольный арбитр освобожден из российского плена

Украинский футбольный арбитр Дмитрий Кубряк освобожден вместе с другими военнослужащими из российского плена.

Украинский футбольный арбитр Дмитрий Кубряк освобожден вместе с другими военнослужащими из российского плена.

Как сообщает Репорт, об этом на своей Facebook-странице сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

"Футбольный судья и отважный врач-нейрохирург Дмитрий Кубряк освобожден из плена вместе с другими героями-защитниками Мариуполя", - сообщил Павелко.

По его словам, Дмитрий оперировал раненных в Днепровской больнице. Вскоре, несмотря на огромный риск, отправился с группой других медиков в окруженный Мариуполь, чтобы спасать защитников города.

"Это были 5 месяцев очень тяжелых испытаний для Дмитрия. Мы переживали, молились и верили, поддерживали семью Дмитрия и искали возможности его освобождения", - написать он.