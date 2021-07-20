Украинский футболист стал жертвой страшной аварии

Украинский футболист "Прикарпатья-Тепловика" Игорь Цимбалистый умер в результате полученных травм в аварии, которая произошла 19 июля в городе Бурштын Ивано-Франковской области.

Украинский футболист "Прикарпатья-Тепловика" Игорь Цимбалистый умер в результате полученных травм в аварии, которая произошла 19 июля в городе Бурштын Ивано-Франковской области.

Как передает Report, об этом сообщает официальный Facebook полиции Иваново-Франковской области.

Водитель умер на месте, а трое пассажиров, ехавших с ним в Renault попали в больницу с телесными повреждениями. Как оказалось позже, одним из пострадавших был футболист Цимбалистый. Сначала Игорь находился в коме, а затем умер от полученных травм. Водитель грузовика Tata и его пассажир получили незначительные повреждения.

Кроме "Прикарпатья" Цимбалистый выступал за "Спартак" Ивано-Франковск, "Коростень", "Энергетик" и тернопольскую "Ниву".