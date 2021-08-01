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Украинский футболист перешел в «Бенфику»

Украинский футболист перешел в «Бенфику» Нападающий сборной Украины Роман Яремчук перешел из бельгийского «Гента» в «Бенфику».
Футбол
1 августа 2021 г. 01:22
Украинский футболист перешел в «Бенфику»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук перешел из бельгийского «Гента» в «Бенфику».

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт португальского клуба.

Контракт украинца с лиссабонской командой рассчитан на пять лет.

По информации СМИ, трансфер Яремчука обошелся «Бенфике» в 16 млн евро.

Яремчук перешел в «Гент» из киевского «Динамо» в 2017 году. За четыре года в Бельгии футболист провел 121 матч, в которых забил 47 мячей и отметился 12-ю результативными передачами. На Евро-2020 в составе сборной Украины нападающий принял участие в пяти встречах, в который сумел отличиться дважды.

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