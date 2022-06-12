Украинский футболист может продолжить карьеру в "Барселоне"

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко может перейти в испанскую "Барселону".

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко может перейти в испанскую "Барселону".

Как передает Report, об этом сообщает Mundo Deportivo .

По информации источника, каталонский клуб может подписать хавбека "Сити", если у него не получится договориться с защитником "Челси" Маркосом Алонсо.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Зинченко принял участие в 15 матчах, в которых ему удалось сделать четыре результативные передачи. В Лиге чемпионов украинский полузащитник отдал две результативные передачи в восьми матчах за "Манчестер Сити". Портал Transfermarkt отмечает, что рыночная стоимость Зинченко оценивается в 25 млн евро.