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Украинский футболист может продолжить карьеру в "Барселоне"

Украинский футболист может продолжить карьеру в "Барселоне" Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко может перейти в испанскую "Барселону".
Футбол
12 июня 2022 г. 06:16
Украинский футболист может продолжить карьеру в Барселоне

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко может перейти в испанскую "Барселону".

Как передает Report, об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб может подписать хавбека "Сити", если у него не получится договориться с защитником "Челси" Маркосом Алонсо.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Зинченко принял участие в 15 матчах, в которых ему удалось сделать четыре результативные передачи. В Лиге чемпионов украинский полузащитник отдал две результативные передачи в восьми матчах за "Манчестер Сити". Портал Transfermarkt отмечает, что рыночная стоимость Зинченко оценивается в 25 млн евро.

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