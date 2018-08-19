Украинский футболист из клуба "Нижний Новгород" отвернулся от флага России во время гимна

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Украинский защитник Виталий Федорив из футбольного клуба "Нижний Новгород", выступающего во втором российском дивизионе, демонстративно отвернулся от флага России во время церемонии исполнения государственного гимна накануне матча седьмого тура первенства против ФК "Сочи" на стадионе "Фишт".

Как передает Report, футболист после начала российского гимна остался стоять лицом к трибунам, когда как остальные игроки и судейская бригада повернулись к флагу.

Федорив, уроженец Львовской области Украины, начал футбольную карьеру в клубе "Динамо Киев", с 2008 по 2011 года выступал за клуб "Амкар" из Перми, после чего приостановил карьеру. В феврале 2018 года он подписал контракт с нижегородским клубом.