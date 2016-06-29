Украинский футбольный клуб "Днепр" может прекратить свое существование

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Украинский футбольный клуб "Днепр" из Днепропетровска может прекратить свое существование.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, владелец клуба, бизнесмен Игорь Коломойский отказался выплачивать какие-либо долги и решил расформировать клуб.

Инициативные лица из системы нынешнего ФК "Днепр" ищут инвестора для восстановления команды во второй лиге.

Отметим, что в последние годы "Днепр" стал одним из ведущих клубом Украины и пробился в финал Лиги Европы в 2015 году, проиграв испанской "Севилье" со счетом 2-3.