О нас
Report Georgia
Аудио новости

Украинские футболисты устроили пьяный дебош в поезде

Украинские футболисты устроили пьяный дебош в поезде Четыре украинских спортсмена - игроки ковалевского "Колоса" - угодили в жесткий скандал.
Футбол
20 апреля 2021 г. 20:17
Украинские футболисты устроили пьяный дебош в поезде

Четыре украинских спортсмена - игроки ковалевского "Колоса" - угодили в жесткий скандал.

Как сообщает Report со ссылкой на "Обозреватель", участниками инцидента стали Владимир Лысенко, Вадим Милько, Вячеслав Чурко и еще один футболист, фамилия которого не сообщается.

Парни возвращались домой из Ужгорода поездом. Футболисты навеселе начали приставать к девушкам из соседнего купе. Лысенко выломал дверь в купе к молодым девушкам, которые возвращались с похорон подруги. После этого в инцидент вмешалась охрана и начальник поезда, а Милько попросил прощения у всех за поведение одноклубника.

Охрана была вынуждена в течение всей ночи сидеть в купе девушек и защищать их от пьяных ковалевцев.

По возвращении в столицу девушки вызвали полицию. Однако сотрудники правоохранительных органов даже не задержали футболистов, хотя те были еще в состоянии алкогольного опьянения. В клубе никак не комментируют скандальный инцидент с участием футболистов. Колос не извинился перед пострадавшими.

"Колос" располагается на шестом месте в таблице украинского чемпионата, набрав 34 очка.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Futbolçular içkili halda qatarda dava saldılar

Новости партнеров

Самое читаемое

Минэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
ФотоМинэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
16 апреля 2021 г. 11:42
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
В Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
ФотоВ Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
16 апреля 2021 г. 12:35
Стали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
ВидеоСтали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
14 апреля 2021 г. 01:21
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
16 апреля 2021 г. 20:36
Яшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
ФотоЯшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
17 апреля 2021 г. 13:56
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
16 апреля 2021 г. 09:57
В Азербайджане экс-финансист и его мать скончались в один день
В Азербайджане экс-финансист и его мать скончались в один день
15 апреля 2021 г. 17:52
Президенты Азербайджана и Беларуси выступили с заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
ФотоПрезиденты Азербайджана и Беларуси выступили с заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
14 апреля 2021 г. 23:13
Завтра в Баку будет 21 градус тепла
Завтра в Баку будет 21 градус тепла
15 апреля 2021 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi