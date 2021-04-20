Украинские футболисты устроили пьяный дебош в поезде

Четыре украинских спортсмена - игроки ковалевского "Колоса" - угодили в жесткий скандал.

Четыре украинских спортсмена - игроки ковалевского "Колоса" - угодили в жесткий скандал.

Как сообщает Report со ссылкой на "Обозреватель", участниками инцидента стали Владимир Лысенко, Вадим Милько, Вячеслав Чурко и еще один футболист, фамилия которого не сообщается.

Парни возвращались домой из Ужгорода поездом. Футболисты навеселе начали приставать к девушкам из соседнего купе. Лысенко выломал дверь в купе к молодым девушкам, которые возвращались с похорон подруги. После этого в инцидент вмешалась охрана и начальник поезда, а Милько попросил прощения у всех за поведение одноклубника.

Охрана была вынуждена в течение всей ночи сидеть в купе девушек и защищать их от пьяных ковалевцев.

По возвращении в столицу девушки вызвали полицию. Однако сотрудники правоохранительных органов даже не задержали футболистов, хотя те были еще в состоянии алкогольного опьянения. В клубе никак не комментируют скандальный инцидент с участием футболистов. Колос не извинился перед пострадавшими.

"Колос" располагается на шестом месте в таблице украинского чемпионата, набрав 34 очка.