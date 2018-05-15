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    Украинцев призывают не ездить на ЧМ по футболу в России

    © Александр Щербак/ТАСС

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от поездок в Россию на матчи чемпионата мира по футболу.

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, в своей записи в  Twitter, глава МИД сказал, что в России "провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена".

    Ранее Госпогранслужба Украины также призвала украинцев не ездить на матчи в РФ по соображениям безопасности.

    Кроме того, Федерация футбола Украины отказалась проводить аккредитацию отечественных журналистов для освещения финальной части чемпионата, а также от своей квоты на приобретение билетов на ЧМ-2018, матчи которого пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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