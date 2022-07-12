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Уилшир стал главным тренером команды «Арсенала» до 18 лет

Уилшир стал главным тренером команды «Арсенала» до 18 лет Бывший футболист «Арсенала» Джек Уилшир назначен главным тренером юношеской команды «канониров». Он будет работать с игроками в возрасте до 18 лет.
Футбол
12 июля 2022 г. 08:44
Уилшир стал главным тренером команды «Арсенала» до 18 лет

Бывший футболист «Арсенала» Джек Уилшир назначен главным тренером юношеской команды «канониров». Он будет работать с игроками в возрасте до 18 лет.

Как передает Report, об этом сообщает Sky Sports.

Уилшир является воспитанником «Арсенала». За лондонский клуб хавбек дебютировал в сезоне-2008/09 в возрасте 16 лет, проведя за «канониров» в общей сложности 197 матчей.

Также футболист выступал в составе «Болтона», «Борнмута» и «Вест Хэма». За сборную Англии Уилшир провел 34 матча и забил 2 гола.

Напомним, что прошлый сезон он провел в датском «Орхусе», сыграв в 14 матчах и отметившись одной результативной передачей.

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