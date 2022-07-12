Уилшир стал главным тренером команды «Арсенала» до 18 лет

Бывший футболист «Арсенала» Джек Уилшир назначен главным тренером юношеской команды «канониров». Он будет работать с игроками в возрасте до 18 лет.

Бывший футболист «Арсенала» Джек Уилшир назначен главным тренером юношеской команды «канониров». Он будет работать с игроками в возрасте до 18 лет.

Как передает Report , об этом сообщает Sky Sports.

Уилшир является воспитанником «Арсенала». За лондонский клуб хавбек дебютировал в сезоне-2008/09 в возрасте 16 лет, проведя за «канониров» в общей сложности 197 матчей.

Также футболист выступал в составе «Болтона», «Борнмута» и «Вест Хэма». За сборную Англии Уилшир провел 34 матча и забил 2 гола.

Напомним, что прошлый сезон он провел в датском «Орхусе», сыграв в 14 матчах и отметившись одной результативной передачей.