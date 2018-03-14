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    Уфук Будак не примет участие в сборах национальной команды Азербайджана в марте

    В этом месяце возвращение 28-летнего защитника в сборную не состоится

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Футболист турецкого клуба первой Лиги "Самсунспор" Уфук Будак не сможет принять участие в сборах национальной сборной Азербайджана в марте. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, получивший на 66-й минуте матча 27-го тура с "Газиантепспор", в котором они проиграли со счетом 1:2, проблему в области паха 28-летний левый защитник принес извинения за то, что не сможет прийти в лагерь сборной. 

    Сообщается, что из-за травмы, возможно, Будак не выйдет на матч с "Болуспор" 18 марта. Есть вероятность того, что он сможет принять участие в матче 29-го тура с "Аданаспор", намеченном на 1 апреля.

    Отметим, что ранее турецкая пресса писала о том, что Гурбан Гурбанов пригласил Уфука Будака на товарищеский матч со сборной Беларуси 23 марта и со сборной Македонии 4 дня спустя.

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