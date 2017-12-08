Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Футболист сборной Голландии и французского клуба "Ницца" Уэсли Снейдер продолжит карьеру в США.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт goal.com, 33-летний полузащитник договорился с "Лос-Анджелес Гэлакси".

Отмечается, что трансфер произойдет в зимний перерыв.

Напомним, что за свою карьеру Снейдер надевал форму голландской команды "Аякс", испанской "Реал Мадрид", итальянской "Интер" и турецкой "Галатасарай".

В августе он перешел в "Ниццу" и является одним из самых оплачиваемых футболистов клуба.