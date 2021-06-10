Уэльский футболист: В Баку жарко, но терпимо

Сборная Уэльса, которая две игры в рамках группового тура чемпионата Европы проведет в Баку, вышла на очередную тренировку на Республиканском стадионе им.Тофика Байрамова.

Сборная Уэльса, которая две игры в рамках группового тура чемпионата Европы проведет в Баку, вышла на очередную тренировку на Республиканском стадионе им.Тофика Байрамова.

Как передает Report со ссылкой на издание Southwalesargus, на арене в честь британского представителя установлены афиши, лозунги для команды и др.

Сообщается, что до игры со сборной Швейцарии все игроки находятся в хорошем расположении духа.

Член сборной Уэльса Рис Норрингтон-Дейвис отметил, что погода стоит жаркая: "Температура высокая, но терпимая. Тренировочная арена всего в 10 минутах от отеля".

Сборная Уэльса проведет игры против соперников по группе А в рамках Евро-2020 – команд Швейцарии и Турции на Бакинском олимпийском стадионе.