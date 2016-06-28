​Уэйн Руни заявил, что не планирует завершать карьеру в сборной Англии

Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ Капитан сборной Англии по футболу Уэйн Руни заявил, что не планирует завершать карьеру в национальной команде.

Как передает Report, об этом сообщает английский телеканал Sky.

В понедельник англичане проиграли команде Исландии в матче 1/8 финала чемпионата Европы во Франции со счетом 1:2 и покинули турнир. После матча главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон подал в отставку со своего поста.

"Очень разочаровал сегодняшний матч, но мне нравится, и я горд выступать за сборную Англии. - сказал 30-летний игрок. - Мне будет интересно посмотреть, кто станет следующим наставником сборной Англии, а если он выберет меня в команду, то я, безусловно, буду играть".

Также футболист отметил, что сборную Англии ждет хорошее будущее, несмотря на проигрыш в плей-офф чемпионата Европы.

"Думаю, что эту команду ждет хорошее будущее, к сожалению, на этом турнире мы не добились успеха. Рой Ходжсон был очень добр к игрокам, а также стоит помнить, что под его руководством в команде появились молодые игроки. Стоит сказать ему спасибо", - добавил футболист.

Руни выступает в национальной команде с 2003 года, когда 12 февраля дебютировал в товарищеском матче против команды Австралии (1:3), став самым молодым игроком в истории сборной Англии (17 лет 111 дней). Нападающий провел в составе команды 115 матчей и забил 53 мяча.