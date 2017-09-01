Уэйн Руни арестован за вождение в нетрезвом виде

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Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Полиция графства Чешир арестовала форварда "Эвертона" Уэйна Руни.

Как сообщает Report со ссылкой на The Telegraph, инцидент произошел 31 августа рядом с домом футболиста.

Нападающий подозревается в вождении в нетрезвом виде. Полиция остановила автомобиль Руни, когда он возвращался после ужина. Англичанин живет в этом районе уже 12 лет. Его дом стоимостью 6 млн фунтов стерлингов (6,5 млн евро) находится рядом с базой "Эвертона".