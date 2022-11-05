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УЕФА завел дело на "ПСЖ" из-за поведения на матче Лиги чемпионов

УЕФА завел дело на "ПСЖ" из-за поведения на матче Лиги чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении французского "Пари Сен-Жермен" из-за поведения болельщиков.
Футбол
5 ноября 2022 г. 07:37
УЕФА завел дело на ПСЖ из-за поведения на матче Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении французского "Пари Сен-Жермен" из-за поведения болельщиков.

Как передает Report, об этом сообщает L'Équipe.

Напомним, что 2 ноября "ПСЖ" играл на выезде с туринским "Ювентусом" (2:1) в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Во время матча фанаты французской команды зажгли десятки дымовых шашек и бросали различные предметы на поле.

Дело будет рассмотрено в конце ноября Дисциплинарным комитетом УЕФА, где также подведут итоги дела по итогам матча ЛЧ "ПСЖ" — "Маккаби" (7:2), где парижские болельщики использовали пиротехнику и провокационные кричалки оскорбительного характера.

По итогам матчей группового раунда ЛЧ "ПСЖ" набрал 14 очков и занял второе место в турнирной таблице группы Н. Столько же баллов набрала португальская "Бенфика", но по дополнительным показателям оказалась выше парижан.

"Ювентус" занял третье место, дающее право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы. Израильский "Маккаби" оказался на последнем месте.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Çempionlar Liqasında davranışına görə PSJ-yə qarşı iş açıb

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