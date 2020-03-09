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УЕФА запретил рукопожатия игроков перед матчами

​УЕФА запретил рукопожатия игроков перед матчами

© getty

На матчах турниров УЕФА игроки не будут обмениваться рукопожатиями с соперниками и арбитрами в рамках предматчевого протокола.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, такое решение вынес Союз по рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Меры направлены на борьбу с распространением коронавируса. Ограничение распространяется на все матчи УЕФА и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Несколько национальных ассоциаций уже ввели подобные ограничения в своих чемпионатах.

Ранее УЕФА объявил, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Валенсия - Аталанта и первый поединок 1/8 финала Лиги Европы Интер - Хетафе пройдут без зрителей. Организация приняла во внимание соответствующие решения, принятые властями Италии и Испании.

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