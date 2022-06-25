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УЕФА запретил проводить матчи под своей эгидой в Приднестровском регионе Молдовы

УЕФА запретил проводить матчи под своей эгидой в Приднестровском регионе Молдовы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проведение любых матчей под эгидой организации на территории Приднестровского региона Молдовы из-за ситуации в Украине.
Футбол
25 июня 2022 г. 02:38
УЕФА запретил проводить матчи под своей эгидой в Приднестровском регионе Молдовы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проведение любых матчей под эгидой организации на территории Приднестровского региона Молдовы из-за ситуации в Украине.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

"Решение основано на выводах, последовательно сделанных агентствами, специализирующимися на анализе международной политической и стратегической ситуации, с отчетами которых ознакомилась администрация УЕФА после оценки текущего положения в Приднестровье", - говорится в заявлении УЕФА.

Решение распространяется в первую очередь на молдавский "Шериф". Клубу предложено найти альтернативную арену для проведения домашних матчей. Отметим, что в сезоне-2021/22 "Шериф" впервые в истории смог пробиться на групповой этап Лиги чемпионов.

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