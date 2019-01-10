УЕФА выплатила "Габале" еще 25 000 евро

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Баку. 10 января. REPORT.AZ/ УЕФА выплатила "Габале" призовые за участие во II этапе Юношеской лиги в сезоне 2018/2019.
Как сообщает Report, данный шаг был предпринят согласно политике выплат Европейской футбольной структуры.
При посредничестве АФФА из УЕФА были перечислены 25 000 евро, предусмотренные на поездки и размещение.
Отметим, что проиграв по итогам двух матчей немецкой "Герте" (1:3 и 0:1) во II этапе Юношеской лиги, "Габала" приостановила борьбу.
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