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    УЕФА выплатила "Габале" еще 25 000 евро

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ УЕФА выплатила "Габале" призовые за участие во II этапе Юношеской лиги в сезоне 2018/2019. 

    Как сообщает Report, данный шаг был предпринят согласно политике выплат Европейской футбольной структуры. 

    При посредничестве АФФА из УЕФА были перечислены 25 000 евро, предусмотренные на поездки и размещение. 

    Отметим, что проиграв по итогам двух матчей немецкой "Герте" (1:3 и 0:1) во II этапе Юношеской лиги, "Габала" приостановила борьбу.

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