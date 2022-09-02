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УЕФА выплатил "Карабаху" крупную сумму

УЕФА выплатил "Карабаху" крупную сумму В связи с участием в турнирах под эгидой УЕФА на счет клуба "Карабах" была произведена очередная выплата.
Футбол
2 сентября 2022 г. 16:35
УЕФА выплатил Карабаху крупную сумму

В связи с участием в турнирах под эгидой УЕФА на счет клуба "Карабах" была произведена очередная выплата.

Как сообщает Report, выделенная европейской футбольной структурой сумма переведена на счет клуба при посредничестве АФФА.

5 млн евро из этой суммы предназначены для участия в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА (для клубов, которые не прошли в групповой этап ЛЧ), 3,4 млн евро - первоначальный взнос за участие в Лиге Европы, а 2,244 млн евро - бонусы в зависимости от места в таблице коэффициентов УЕФА за последние 10 лет.

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Версия на английском языке UEFA makes another payment to Qarabag
Версия на азербайджанском языке UEFA "Qarabağ"a böyük məbləğdə ödəniş edib

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