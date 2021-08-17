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УЕФА выплатил азербайджанским клубам деньги за еврокубки

УЕФА выплатил азербайджанским клубам деньги за еврокубки Союз европейских футбольных ассоциаций произвел выплаты азербайджанским клубам, принимающим участие в квалификационном этапе Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА сезона 2021/2022.
Футбол
17 августа 2021 г. 10:08
УЕФА выплатил азербайджанским клубам деньги за еврокубки

Союз европейских футбольных ассоциаций произвел выплаты азербайджанским клубам, принимающим участие в квалификационном этапе Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА сезона 2021/2022.

Как сообщает Report, средства были переведены на счета клубов при посредничестве АФФА.

"Нефтчи" получил 200 тысяч евро за участие в Лиге Чемпионов УЕФА. "Кешля" и "Сумгайыт" получили по 450 тысяч евро, "Карабах" - 100 тысяч евро за участие в Лиге конференций УЕФА.

Отметим, что только "Карабах" и "Нефтчи" продолжают борьбу в Лиге конференций. Агдамский клуб в плей-офф встретится с шотландским "Абердином", а столичный клуб сыграет с израильским "Маккаби" (Хайфа).

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