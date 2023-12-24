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УЕФА вынесет решение по делу "Барселоны" в феврале

УЕФА вынесет решение по делу "Барселоны" в феврале Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит о результатах рассмотрения дела о возможных финансовых нарушениях, допущенных испанской "Барселоной", в феврале.
Футбол
24 декабря 2023 г. 12:59
УЕФА вынесет решение по делу Барселоны в феврале

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит о результатах рассмотрения дела о возможных финансовых нарушениях, допущенных испанской "Барселоной", в феврале.

Как сообщает Report, со ссылкой на зарубежные СМИ, под следствием за несоблюдение финансовых правил находятся еще девять клубов, в том числе французский "Пари Сен-Жермен", английский "Манчестер Сити" и итальянский "Милан".

Ранее германская газета Welt сообщила, что каталонский клуб может быть не допущен до участия в соревнованиях под эгидой УЕФА из-за искусственного раздувания доходов в финансовой отчетности.

Летом УЕФА уже оштрафовал "Барселону" на €500 тысяч за нарушение правил безубыточности, предусмотренных кодексом финансового фэйр-плей организации.

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