УЕФА вынесет решение по делу "Барселоны" в феврале

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит о результатах рассмотрения дела о возможных финансовых нарушениях, допущенных испанской "Барселоной", в феврале.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит о результатах рассмотрения дела о возможных финансовых нарушениях, допущенных испанской "Барселоной", в феврале.

Как сообщает Report, со ссылкой на зарубежные СМИ, под следствием за несоблюдение финансовых правил находятся еще девять клубов, в том числе французский "Пари Сен-Жермен", английский "Манчестер Сити" и итальянский "Милан".

Ранее германская газета Welt сообщила, что каталонский клуб может быть не допущен до участия в соревнованиях под эгидой УЕФА из-за искусственного раздувания доходов в финансовой отчетности.

Летом УЕФА уже оштрафовал "Барселону" на €500 тысяч за нарушение правил безубыточности, предусмотренных кодексом финансового фэйр-плей организации.