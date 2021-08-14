УЕФА выделит клубам до €6 млрд в качестве финансовой помощи

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен предоставить пакет помощи клубам на сумму от 2 млрд евро до 6 млрд евро, чтобы помочь им оправиться от последствий пандемии.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен предоставить пакет помощи клубам на сумму от 2 млрд евро до 6 млрд евро, чтобы помочь им оправиться от последствий пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Создание фонда финансирования является частью предлагаемой УЕФА трехсторонней стратегии, которая будет изложена в ближайшие недели. Она также предусматривает создание денежного резерва на случай кризисных ситуаций и введение новых правил о финансовом fair play.

Планируется, что клубы получат возможность привлечь средства из фонда по более низким ставкам по займам и смогут реструктурировать существующую задолженность в течение более длительных периодов. Сообщается, что выручка клубов упала на 13%, что поставило под сомнение финансовые возможности даже ведущих клубов.

По информации источника, УЕФА будет стремиться не дать клубам с богатыми владельцами, в том числе английским "Челси" и "Манчестер Сити", получить несправедливое преимущество, введя новые ограничения на зарплаты игроков.