УЕФА выделит АФФА 14,1 млн евро

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ УЕФА выделит на развитие футбола в Европе рекордные гранты.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, решение было принято сегодня на 42-м Конгрессе УЕФА в Братиславе.

В 2020-2024 годах УЕФА выделит 55 национальным ассоциациям 775,5 миллиона евро солидарной помощи в рамках проекта развития HatTrick V. В результате каждая из национальных ассоциаций Европы, в том числе АФФА, сможет получить в 2020-2024 годах до 14,1 миллиона евро. Эта сумма на 30% превосходит охватывающий 2016-2020 годы проект с бюджетом 600 млн евро.

Кроме того, на 42-м Конгрессе УЕФА Хуан Луис Ларреа Саробе (Испания) был избран членом исполкома УЕФА с мандатом на год, а Шандор Чаньи (Венгрия) - вице-президентом ФИФА, также с мандатом на год. В связи с назначением Чаньи, исполком УЕФА решил, что на посту европейского представителя в Совете ФИФА его до Конгресса УЕФА 2019 года заменит Фернанду Гомеш.

Ларс-Кристер Ольссон был ратифицирован представителем Европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) в качестве полноценного члена Исполнительного комитета УЕФА на срок до 2021 года.

Конгресс УЕФА одобрил рапорты президента, Исполнительного комитета и администрации УЕФА за сезон 2016/17, изучил финансовый отчет сезона 2016/17 и утвердил бюджет на сезон 2018/19, а также одобрил предложенные поправки к Уставу УЕФА.

Следующее заседание Исполнительного комитета УЕФА состоится 24 мая в Киеве. Следующий Конгресс УЕФА пройдет в Риме 7 февраля 2019 года.