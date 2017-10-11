УЕФА выделило средства представленным в отборочных турах азербайджанским клубам

Средства были перечислены в соответствующем порядке при посредничестве АФФА

11 октября, 2017 15:08

https://report.az/storage/news/1cb522cf46ec66d1be3a1008dbfd2183/7fdc8da7-e167-46af-8559-ee2e8715515e_292.jpg Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ УЕФА выделило средства 4 азербайджанским клубам. Как сообщает Report, средства разделены между клубами, участвующими в отборочных турах, от дополнительного дохода, полученного в результате коммерческой деятельности. Согласно письму №39 от 19 июля 2016 года и пункту 3.1.3 данного письма, "Карабаху" выплачено 75 450 евро, "Нефтчи" - 33 220 евро, "Габале" - 50 960 евро, "Кяпязу" - 33 220 евро. Выделенные средства были перечислены в соответствующем порядке при посредничестве АФФА.