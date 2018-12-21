УЕФА выделила спортивному клубу "Габала" еще 25 тысяч евро

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ УЕФА выделила спортивному клубу "Габала" 25 тысяч евро.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, средства предусмотрены для расходов на поездки за участие во II раунде Юношеской лиги УЕФА в сезоне 2018/2019 команды в составе соответствующей возрастной группы.

Деньги со стороны УЕФА перечислены на счета "Габалы" посредством АФФА.

Отметим, что в I раунде Юношеской лиги УЕФА клуб превзошел "Шериф" (Молдова) в результате двух матчей - 1:1, 3:1.

"Габале" не удалось пройти II раунд Юношеской лиги УЕФА, проиграв дважды немецкой "Герте" (1:3, 0:1).