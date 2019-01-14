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    УЕФА выделил "Карабаху" 622 000 евро

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ УЕФА выделил "Карабаху" 622 000 евро. 

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт АФФА, за одну победу в групповом раунде сезона 2018/2019 в Лиге Европы, континентальная футбольная структура выдала агдамскому клубу 570 000 евро.

    По количеству побед команде дополнительно выдан бонус в размере 52 000 евро.

    Таким образом, выделенные УЕФА в общей сложности 622 000 евро посредством АФФА перечислены на счет "Карабаха".

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